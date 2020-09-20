شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافى 670 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد، تأكيد إصابة 385 حالة جديدة، وتسجيل 670 حالة شفاء، و3 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 99,434 حالة، و90.168 ألف حالة تعاف، وإجمالى الوفيات 584 حالة.

وأعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد، شفاء 670 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 90 ألفا و168 حالة، وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الـ670 حالة من (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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