شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القوات العراقية تواصل عمليات البحث عن عناصر داعش الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى رسول، الناطق الإعلامي باسم قائد القوات العراقية، إن قيادة عمليات ديالي، نفذت وبإسناد جوي، عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق، لمنطقة زور نهر ديالى والقرى المحيطة بناحية جلولاء.
وكتب رسول على صفحته بموقع تويتر: "تأتي هذه العملية للبحث عن خلايا داعش الإرهابي وتجريف القصبات المحاذية لجانبي النهر، واسفرت العملية عن العثور على مضافات للإرهابيين"
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