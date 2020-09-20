شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه للإمارات فى زيارة تستغرق يومين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يرافقه وفد وزارى رفيع المستوى وعدد من الخبراء والمختصين فى قضايا التفاوض، وذكر مجلس السيادة السودانى، فى بيان اليوم الأحد، أن البرهان سيجري خلال الزيارة التي تستغرق يومين مباحثات مشتركة مع القيادة الإماراتية متعلقة بكافة القضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني.
وأوضح أن الوفد الوزاري المرافق للبرهان، برئاسة وزير العدل نصر الدين عبد الباري ينخرط والخبراء في تفاوض مباشر مع فريق من الإدارة الأمريكية موجود في الإمارات، حول رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، إعفاء الديون الأمريكية على السودان، وحث باقي الدول الصديقة على اتخاذ خطوات جادة في إعفاء الديون.
وتأخذ زيارة الوفد الحكومي السوداني الرفيع المستوى إلى الإمارات العربية المتحدة مسارين، الأول مع القيادة الإماراتية ويقوده رئيس مجلس السيادة، فيما يقود المسار الثاني مع فريق الإدارة الأمريكية وزير العدل نصر الدين عبد الباري.
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