شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفلسطينية تغلق 22 قاعة أفراح لمخالفتها قانون الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية 22 قاعة أفراح لمخالفتها قانون الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة الخليل، وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأنه واستمرارا لإجراءات الشرطة في متابعة قانون الطوارئ والالتزام بإغلاق قاعات الافراح منعاً للتجمعات, فقد قامت الشرطة والأجهزة الأمنية بإغلاق 22 قاعة للأفراح في عدة مناطق بمحافظة الخليل".

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية 9 حالات وفاة و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و254 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30% ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 42 مريضا في غرف العناية المكثفة بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.