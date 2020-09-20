شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. القوات البحرية السعودية تتسلم زوارق اعتراضية فرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي اليوم الأحد، حفل تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

ووفق بيان لوزارة الدفاع السعودي، اشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدداً من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزءاً منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية ، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم .

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وأوضح قائد القوات البحرية في كلمة ألقاها خلال حفل الاستلام ، أن هذا اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة، ولحظات يسعد بها الجميع وذلك بوصول الدفعتين الثانية والثالثة من مشروع زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، مثمنًا الدعم الغير محدود الذي تحظى به قواتنا المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الدفاع وسمو نائب وزیر الدفاع ؟

وأكد أن منظومة الزوارق السريعة ستسهم بعون الله في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة .



الزوارق الاعتراضية السريعة



الزورق السريع



قائد القوات البحرية الملكية السعودية



مراسم تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة