شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم بطلب لضم اشتراك «التأمينات» إلى مُدد التقاعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، اليوم الأحد، السماح بضم مُدد الاشتراكات السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مُدد التقاعد المدني أو العسكري في أي وقت.

وأشارت “التأمينات”، في تغريدة بحساب المؤسسة الرسمي على موقع تويتر، أنه يمكن التقدم بطلب ضم المُدد بعد توفر الشروط التالية :

1-أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير .

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2-أن لا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش .

3-ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة .

4- ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عام عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24 / 10 / 1437 هـ فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب 59 عام .

5-ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز .