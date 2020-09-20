شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «إنستا» تطلق مزايا جديدة على «كاميرا الأكشن» لتحسين جودة الصورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت شركة إنستا 360 تحديثاً شاملاً لكاميرا الأكشن Insta360 One R، والتي تجمع بين مزايا كاميرا الأكشن التقليدية وكاميرا بانوراما 360 درجة.

وأوضحت الشركة الصينية أنها أدخلت تحسينات شاملة على كاميرا الأكشن 360 درجة، والتي توفر العديد من المزايا الإبداعية لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد وأبل “آي أو إس”.

وتعمل الوظائف الجديدة على تحسين الوحدة واسعة الزاوية 4K والوضع واسع الزاوية واحد بوصة وكذلك وضع 360 درجة.

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وقد قامت الشركة الصينية بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدم التقاط الصور بأفضل جودة ممكنة، وتعتمد وظيفة PureShot على الذكاء الاصطناعي لتحسين النطاق الديناميكي وتقليل ضجيج الصورة وتعزيز التفاصيل في الصورة.

ومن خلال التحديث الجديد قامت شركة إنستا 360 بتحسين جودة الصورة؛ حيث أصبحت المحتويات، التي يتم تسجيلها بواسطة الكاميرا Insta360 One R أكثر وضوحاً من خلال معدل البت الأعلى.

بالإضافة إلى إمكانية استعمال كاميرا الأكشن ككاميرا ويب Full HD لإجراء مكالمات الفيديو أو الاجتماعات في المنزل من خلال تطبيق Insta360، والذي يتعرف على عدد الأفراد في الصورة عندما يتم التسجيل في وضع الزاوية الواسعة 4K ويقوم بضبط درجة الزووم وفقا لذلك، وعند استعمال وضع 360 درجة الجديد فإنه يمكن للمستخدم استعمال وضع الشاشة المقسمة الجديد، والذي يظهر الجزء الأمامي والخلفي في نفس الوقت.

وقامت الشركة الصينية في التحديث الجديد بتحسين جودة الصوت والتحكم الصوتي من خلال خفض ضجيج الرياح في ظروف التسجيل الصعبة، علاوة على إمكانية تشغيل وظيفة التحكم الصوتي عن طريق الميكروفونات في سماعات الرأس اللاسلكية مثل أبل AirPods، والتي تعد من الوظائف المثالية عند التسجيل من مسافة بعيدة.

وتتيح كاميرا الأكشن Insta360 One R حالياً إمكانية البث المباشر بزاوية 360 درجة، ويدعم التطبيق حاليا خدمة البث المباشر على منصة يوتيوب وفيس بوك.