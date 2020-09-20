مصر تصدر بيانا شديد اللهجة بعد استهداف "أنصار الله" للأراضي السعودية

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن "خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين"، مؤكدا تضامن مصر، حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم مصر لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
وكان الدفاع المدني السعودي، أعلن مساء أمس السبت، إصابة سعوديين في منطقة جازان جنوب غربي المملكة العربية السعودية، إثر سقوط مقذوف عسكري حوثي على إحدى القرى في جازان.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، إن "المديرية تلقت بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية". وتابع: "تم إطلاق المقذوف في اتجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان".
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