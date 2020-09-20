وأفاد مراسل وكالة "النشرة" اللبنانية أن السلطات عثرت على جثة شخص في البحر قبالة الشاطئ الجنوبي، بعد غرق إحدى سفن الهجرة المتوجهة إلى قبرص.
وأقدمت السلطات القبرصية على إعادة 33 مهاجرا وصلوا إلى مدينة ليماسول في الخامس من الشهر الجاري قادمين من لبنان، واعتقلت الشرطة 4 أشخاص كانوا ضمن مجموعة أخرى من 51 مهاجرا من السوريين اللبنانيين، تواجدوا على متن القارب، ويعتقد أنهم متورطون بقضايا تهريب البشر.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات اللبنانية تعثر على جثة أحد ركاب قارب هجرة كان يتجه إلى قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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