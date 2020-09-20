البرلمان الكويتي يسأل وزير الخارجية عن تصريحات ترامب بشأن التطبيع مع إسرائيل

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وأشار الدلال إلى أن "وفدا يمثل الكويت قام باستلام وسام خاص منح لأمير البلاد في حضور عدد من مسؤولي وزارة الخارجية، فما هي الرواية الحقيقية الواردة من مسؤولي الوزارة لما دار من نقاش بشأن موضوع التطبيع مع الكيان المحتل؟ وما هو الرد الرسمي للوفد الكويتي على الطرح الأمريكي في اللقاء تحديدا؟ وهل كان الوفد مخول للحديث أو التباحث في موضوع التطبيع مع الكيان المحتل من عدمه؟".
وسأل الدلال: "ما أسباب امتناع وزارة الخارجية الكويتية عن إصدار تصريح رسمي بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي التي من الواضح تسعى لتوريط دولة الكويت فى خطر التطبيع مع الكيان المحتل، ومتى سيصدر تصريح في هذا الشأن؟".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب عن اعتقاده بأن "الكويت ستنضم سريعا، لاتفاقيات السلام مع إسرائيل"، التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين هذا الأسبوع. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، عقب لقائه وفدا كويتيا على رأسه نجل أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، "لقد غادروا للتو مكتبي. وعقدنا اجتماعا جيدا للغاية مع الأمير. اعتقد أننا نفهم بعضنا بصورة جيدة، وهم متحمسون للغاية للكثير من الأشياء التي تحدث في الشرق الأوسط".
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