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وتغطي محفظة المجموعة المملوكة لعائلة الحبتور قطاعات الضيافة والبناء والتعليم والسيارات.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية، واشنطن، يوم الثلاثاء الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة الحبتور في دبي تفتتح مكتبا تمثيليا لها في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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