شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تدين قيام ميليشيات الحوثي باستهداف جازان السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، قيام ميليشيات الحوثيين باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. Advertisements وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز اليوم عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين. وأكد استنكار المملكة ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، وتضامن المملكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة حكومةً وشعباً، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها. وشدد على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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