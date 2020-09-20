شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أردنية توقف قيادى إخوانى لتحقيره رئيس دولة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة أردنية، اليوم الأحد، توقيف المدير التنفيذي للجنة الانتخابية لحزب جبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسى للإخوان المسلمين بالأردن) المهندس بادي الرفايعة. وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة لوكالة "عمون"، أن توقيف الرفايعة جاء بعد إعادة منشور يتعلق برئيس دولة عربية وذلك قبل نحو عام عبر الواتساب. وتم توقيف الرفايعة عن تهمة إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة.

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