شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض منسوب النيل والعطبراوى في السوادن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السودانية، إن منسوب النيل الرئيسى بلغ اليوم الأحد، 15.59 سم بانخفاض 9 سم عن الأمس وارتفاع 1.05 سم عن العام الماضى، فيما بلغ منسوب نهر عطبرة 14.45سم بانخفاض 15 سم عن الامس وارتفاع 87 سم عن العام الماضى .
وأوضحت أن الفاصل المدارى شمال ولاية البحر الأحمر مارا بمدينة كريمة شمال الولايات الغربية ومن المتوقع أن يتراجع قليلا عن موقعه الحالى .
وتشير غرفة عمليات الدفاع المدنى بولاية نهر النيل لهدوء الأحوال بكل محليات الولاية.
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