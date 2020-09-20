منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق الحوثي مقذوفات عسكرية على جازان السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامي، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفاً عسكرياً تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، نتج عنه إصابة خمسة مدنيين وتضرر مركبات مدنية. وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد للممارسات الإرهابية الحوثية التي تستهدف الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حدودها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

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