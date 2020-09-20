خفر السواحل التونسي يحبط عملية هجرة غير شرعية وتحتجز 17 شخصا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احبط خفر السواحل التونسي عملية هجرة غير شرعية قبالة سواحل جزيرة شربة جنوب تونس اوقف على إثرها 17 متورطا، وأوضح بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم ان المهاجرين غير الشرعيين اعترفوا انهم ابحروا من جزيرة جربة في اتجاه السواحل الإيطالية.
وقالت إذاعة موازييك التونسية: تمكنت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، أثناء قيامها بدورية بحرية صباح الأحد 20 سبتمبر 2020، من إحباط عملية هجرة غير نظامية على بعد 4 أميال شرق جزيرة جربة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني.
وأضافت الوزارة أنها ألقت القبض على 17 شخصا منهم 16 تونسيا وشخص من اريتريا، كانوا على متن قارب، وتتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة.
ونقلت الوزارة أن المعنيين أفادوا بأنهم أبحروا ليلة البارحة من سواحل جزيرة جربة قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الايطالية، مشيرة إلى أنه تم التوجه بهم إلى ميناء جرجيس وتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
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