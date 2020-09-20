شكرا لقرائتكم خبر عن سماء السعودية تشهد الأربعاء أكبر عرض جوي لليوم الوطني بمشاركة 60 طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء المملكة العربية السعودية ، الأربعاء المقبل ، أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام في الـ 23 من سبتمبر الجاري على شاشة التليفزيون السعودي عند الرابعة عصراً.

وتحت شعار "همة حتى القمة"، تستعد الهيئة العامة للترفيه بالمملكة لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، في مناطق عدة من المملكة، وتشمل الاحتفالات الوطنية التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي، إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، وتتضمن الاحتفالات كذلك عروضاً للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم اطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.

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كما أطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى "ننشد للوطن" حيث يشارك الجمهور من خلال وسم #ننشد_للوطن بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني، ليتم الاختيار وانتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

وكانت الهيئة العامة للترفيه كانت قد أطلقت في وقتٍ سابق الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني الـ 90، التي تساعد على توحيد مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني، مع إحياء ما في رمز الهوية من تلاحم، ووحدة، وفخر وتنمية، والذي جاء عنوانه: "همة حتى القمة".