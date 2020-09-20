شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس المجلس الانتقالى بالسودان يبحث مع الجبهة الثوربة بنود اتفاق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه وفد الجبهة الثورية القادم من جوبا للتبشير بقدوم السلام، وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أشار نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، ممثل وفد المقدمة ياسر عرمان إلى أهمية اللقاء خاصة وان رئيس مجلس السيادة عبر فيه عن الإلتزام بتنفيذ الإتفاقية.

وقال عرمان إن اللقاء ناقش تنفيذ إتفاقية السلام وإمكانية تمليكها للمواطنين لكونها نقطة تحول نوعية لاستكمال الفترة الإنتقالية معتبرا الإتفاقية البداية الحقيقية لحوار مع كافة مكونات التغيير والإتفاق على الشراكة التي تخدم مصالح البلاد. وأشار عرمان ان الإتفاقية جاءت لإزالة التهميش والإحتقان والغبن الاجتماعي.

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وفي سياق متصل أوضح عرمان ان إتفاقية شرق السودان ستستكمل بعقد مؤتمر لكافة مكونات شرق السودان تجاه كل ما يوحدهم وان خطوات السلام ستمضي بشراكة الجميع من النساء والشباب وقوى التغيير والقوات النظامية حتى يتحقق السلام الشامل لشعب السودان.