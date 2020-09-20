سلطنة عمان تستضيف اجتماعا وزاريا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف سلطنة عمان غد الإثنين الاجتماع الوزاري للدورة الـ35 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والذي يعقد تحت شعار "أحداث التحول في نظم الأغذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك عبر الاتصال المرئي.

ويهدف الاجتماع الذي يترأسه الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية ومواد المياه بالسلطنة، إلى تعزيز المسؤولية وتكاتف الجهود نحو معالجة ما تواجهه المنطقة من تحديات متزايدة على صعيد الأمن الغذائي وندرة المياه وتغير المناخ، حيث يتناول القضايا ذات الأولوية التي تشهدها المنطقة في قطاعي الأغذية والزراعة وبحث التحديات والخيارات لتعزيز وبناء نظم غذائية مستدامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وسوف يتم خلال الاجتماع التطرق إلى الابتكار والرقمنة الذي لا يزال محدوداً في هذا المجال، وسيكون لإستخدامهما على نطاق واسع دور قوي وفعال في تعزيز تحويل النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة.

وسيجري وزراء الزراعة، وممثلو المنظمات الشريكة ووكالات الأمم المتحدة، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء في هذا المؤتمر البحث في التحديات والأولويات الإقليمية المتعلقة في الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وستُعقد الدورة بنسختها الخامسة والثلاثين، عبر الاتصال المرئي بشكل استثنائي، بسبب جائحة كوفيد-19 التي تجتاح العالم والمخاوف الصحية المرتبطة بها، وستناقش الدورة أزمة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.