شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء البيئة العرب يبحثون غدا سبل تفادى كارثة بيئية لعدم صيانة السفينة "صافر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بالقطاع الاقتصادي (الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة) دورة استثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة ، غدا الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020 في تمام الساعة 11 بتوقيت القاهرة عبر تقنية الاتصال المرئي. Advertisements وقال السفير الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، وفقا لبيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، إن هذه الدورة الاستثنائة تعقد بطلب من المملكة العربية السعودية ، بهدف مناقشة سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته العادية رقم (31) بتاريخ 24/10/2019 والخاص بالتأكيد على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة (صافر) النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسي النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015 م.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزراء البيئة العرب يبحثون غدا سبل تفادى كارثة بيئية لعدم صيانة السفينة "صافر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.