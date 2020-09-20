"الصحة" الفلسطينية: 9 وفيات و 683 إصابة جديدة بـ"كورونا"

رام الله/ الخليج 365

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، إنها سجّلت 9 حالات وفاة، و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان تلقّت وكالة الخليج 365 نسخة عنه، إنها سجّلت 9 حالات وفاة في الضفة الغربية.

وبيّنت أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل إلى 683، من بينها 638 في الضفة الغربية (باستثناء القدس المحتلة نظرا لعدم وصول معطيات عنها)، و45 حالة في قطاع غزة.

وبذلك ترتفع محصلة الإصابات إلى 45.446، بينها 300 حالة وفاة، و 31,492 حالة تعاف.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الحالات النشطة من بين إجمالي المصابين وصلت إلى 30 بالمئة، بينما بلغت نسبة التعافي نحو 69.3 بالمئة، وأما نسبة الوفيات فقد بلغت حوالي 0.7 بالمئة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.