90 مليون يورو.. دعم أوروبي للعراق في عدة مجالات

بغداد / علي جواد / الخليج 365



وقع العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد، الأحد، اتفاقية تتضمن دعم بغداد مالياً بقيمة 90 مليون يورو (104.4 ملايين دولار)، تستهدف عدة مجالات.



وقال وزير التخطيط العراقي خالد بتال في بيان، إن "الاتفاقية تتضمن تقديم دعم لمواجهة جائحة كورونا ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وبناء الدولة، وخلق الوظائف وتحسين الدخل، وترسيخ حقوق الانسان، وإعادة النازحين لمناطقهم".



ويسجل العراق أرقام إصابات مرتفعة بفيروس كورونا، وبلغت لغاية السبت 315.597 ألف إصابة، منها 8491 حالة وفاة، و249539 متعافيا، بحسب وزارة الصحة.



وأوضح الوزير العراقي، أنه "تم الاتفاق مع بعثة الاتحاد الأوروبي، على العمل باتفاقية الطاقة التي تتضمن العمل على تحديث القطاع، بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف إجراء إصلاحات في قطاعي الكهرباء والغاز".



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كما تم الاتفاق على دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، عبر مساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال منظمة اليونسكو، لتنفيذ مشروع إحياء مدينة الموصل القديمة (شمال)، وتحسين سبل العيش للشباب في البصرة (جنوب).



ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع إيرادات النفط.



وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار النفط، إثر أزمة فيروس "كورونا، بحسب وزارة النفط العراقية.



وصادرات العراق النفطية تشكل نسبة 98 بالمئة من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث يشكل النفط 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و93 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.