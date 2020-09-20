مجموعة الحبتور الإماراتية تتجه لفتح مكتب في إسرائيل

أحمد حاتم/ الخليج 365
قالت مجموعة الحبتور الإماراتية (خاصة)، الأحد، إنها ستفتح مكتبا لتمثيلها في إسرائيل، في ظل اتفاق التطبيع الموقع بين أبوظبي وتل أبيب منتصف سبتمبر/أيلول الحالي.
جاء ذلك، خلال استقبال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، شلومي فوغل، أحد مالكي مجموعة "أمبا" ورئيس مجلس إدارتها، في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور في دبي.
وقال الحبتور: "أتطلع إلى هذا اليوم منذ فترة طويلة، لطالما اعتبرت أن الإماراتيين والإسرائيليين يملكون قواسم مشتركة كثيرة".
والحبتور، مجموعة عائلية تضم محفظتها شركات تعمل بقطاعات الفنادق والسيارات والعقارات والتعليم.
وذكر أن الشعبين الإماراتي والإسرائيلي موجَّهان نحو الأعمال، ويعتمدان على المواهب البشرية والطموح أكثر من الموارد الطبيعية لبناء اقتصاد قوي قائم على الابتكار.
وأضاف الحبتور أنه يجري الإعداد للإعلان عن عدد من مشاريع التعاون خلال الأيام المقبلة.
وأفاد البيان بأن مجموعة الحبتور، تجري محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" لتدشين رحلات تجارية مباشرة بين البلدين.
وفي 13 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.
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