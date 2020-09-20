كورونا.. 28 وفاة بسلطنة عمان وواحدة في قطر

سلطنة عمان-قطر/الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، تسجيل 28 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما رصدت قطر حالة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة العمانية بتسجيل 28 وفاة و1.722 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 770.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 93.475؛ منها 846 وفاة، و85.418 حالة تعاف.

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وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و230 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 214.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 123.376 ؛ منها 210 وفيات، و120.303حالات تعاف.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 31 مليونا و13 ألفا، توفي منهم قرابة 961 ألفا، وتعافى ما يزيد على 22 مليونا و614 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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