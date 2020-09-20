76 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية عناصر من الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت مراسلة "الخليج 365" أن الشرطة الإسرائيلية أمّنت الحماية للمُقتحمين من خلال نشر عناصرها وقواتها الخاصة، المدججة بالسلاح بين جنبات المسجد.
وأضافت إن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد بلباسهم الديني الخاص، احتفالًا برأس السنة العبرية، وتجوّلوا في الباحات وأدوا صلواتهم وطقوسهم في المنطقة الشرقية وقرب "باب الرحمة".
وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن الشرطة الإسرائيلية سمحت لـ76 مستوطنًا باقتحام المسجد الأقصى صباح الأحد.
يُشار إلى أن الاقتحامات الصباحية استمرت منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشرة بتوقيت القدس، على أن تسمح الشرطة للمستوطنين باقتحام المسجد مجدّدًا ما بعد الانتهاء من صلاة الظهر ولمدة ساعة.
وكانت جماعات يهودية متطرفة، قد دعت مناصريها من المستوطنين خلال الأيام القليلة الماضية إلى اقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي ومكثّف خلال الأيام التي يُطلقون عليها "أيام التوبة" في التقويم العبري (من الأحد وحتى الخميس)، والإعلان عن بدء السنة العبرية من داخل المسجد.
كما دعتهم إلى النفخ بـ"البوق" (طقس ديني يهودي) داخل الباحات.
وحاول أحد المستوطنين، السبت، اقتحام الأقصى والنفخ بالبوق، إلا أن حرّاس المسجد تصدّوا له وطردوه من المكان.
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