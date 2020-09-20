استشاري يوضح مدى خطورة استخدام «الكحول الميثيلي» على صحة الإنسان (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر استشاري طب السموم وطوارئ الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور نهار الرويلي، من خطورة الكحول الميثيلي، لما قد يسببه من أضرار جسيمة، وذلك بعد تسجيل عدد من حالات التسمم بمادة من “الميثانول”.
وأوضح خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الكحول الإيثيلي “الإيثانول” يستخدم طبيا في تعقيم الأدوات الجراحية، أما الكحول الميثيلي “الميثانول” فهو سام جداً ويستخدم كوقود لبعض الآلات.
ولفت إلى أن 30 ملجم فقط من “الميثانول” كافية للقضاء على حياة الإنسان، فضلا على أخطاره الشديدة التي قد تصل إلى العمى الدائم ونزيف بالمخ وتشنجات والتسبب في الفشل الكلوي وتوقف القلب.
وأشار إلى أنه قد يصعب على الشخص العادي التفرقة بين الكحول الميثيلي والإيثيلي، ولكن عند بداية الأعراض يمكن ملاحظتها والتي تتمثل في القيء وصعوبة في التنفس وآلام في البطن وصداع وتغيير في النظر، داعياً إلى زيادة درجة الوعي وضرورة العلاج المبكر بالتوجه للمستشفى حال ظهور هذه الأعراض.
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