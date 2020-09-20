شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 11% من الوفيات بالمستشفيات بسبب العدوى المكتسبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة الصحة أن 11.3 % من الوفيات في المستشفيات ترجع بسبب العدوى المكتسبة من المستشفيات وعدم استيفاء معايير السلامة الأساسية والجودة.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت البيانات الصادرة عن الوزارة أن نسبة الإصابات المرتبطة بالرعاية الصحية تصل إلى 4.9 %، كما أقرت بأن نسبة إصابة الممارسين الصحيين بعدوى بعض الأمراض المعدية شكلت نسبة مقدرة دون الكشف عن النسبة أو الأعداد، مضيفة أنه علاوة على ذلك هناك ارتفاع في التكاليف المتعلقة بالإصابة بتلك الأمراض.

وأضافت أن 18% من المستشفيات تقبع في النطاق الأحمر لبرنامج أمان لمعايير السلامة الأساسية في عام 2019، فيما بلغ عدد المستشفيات الحاصلة على اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في عام 2019 نحو 88 مستشفى.

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كما ارتفع عدد المراكز الصحية المطابقة للمعايير الوطنية للجودة وسلامة المرضى (CBAHI) في 2019 لتصبح 315 بزيادة قدرها 52% مقارنة بعام 2018.