شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: منع دخول واردات 16 شركة سيارات إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

تسبب عدم التزام 16 شركة مصنعة للمركبات بتقديم خطتها لتوريد المركبات لوزارة التجارة بمنعها من دخول موانئ المملكة.

وذكرت مصادر وفقًا لـ”الوطن”، أن الهيئة العامة للموانئ وجهت بمنع دخول واردات موديلات 16 شركة سيارات لفترة مؤقتة، بسبب عدم تقديم الشركات خطتها لتوريد المركبات لوزارة التجارة خلال الإطار الزمني المحدد، بحسب ما نصت عليه المواصفة القياسية السعودية رقم (2864) الخاصة بـ”المعيار السعودي لاقتصاد الوقود saudi cafe للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة”.

وجاء المنع في سياق تعميم حديث، وجهه نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ للسياسات والتشريعات عبد الرحمن بن عبد الله الغامدي إلى جميع موانئ المملكة والوكلاء البحريين والشركات المشغلة للموانئ، بناءً على خطاب الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، التي طلبت منع دخول منتجات الـ 16 شركة، حيث يجب أن تقدم الشركات المصنعة للمركبات خطتها لتوريد المركبات لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة، وذلك قبل 3 أشهر على الأقل من الدورة.