النوم غير الكافي يتسبب في ظهور الهالات السوداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تصنف منطقة الجلد تحت العين من أكثر المناطق حساسية في جسم الإنسان، فهي عرضة لظهور الهالات السوداء التي تظهر الوجه متعبا ومرهقا للغاية.



ويمكن أن يشير وجود الهالات السوداء تحت العين إلى وجود مشاكل صحية في الجسم، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "ذا هيلث سايت".

وهناك عدة عوامل تسهم في ظهور الهالات السوداء، بما في ذلك الوراثة والشيخوخة والإجهاد العقلي أو البدني، والتغيرات الهرمونية ونقص التغذية وقلة النوم.

Advertisements

ويؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس إلى تحفيز الجسم على إنتاج المزيد من الميلانين الذي يمنح البشرة لونها، وهو أيضا يعد سببا في ظهور الهالات السوداء.

ومع التقدم في العمر، يصبح الجلد رقيقا ويفقد الدهون والكولاجين، وهذا ما يجعل الأوعية الدموية ذات اللون الأزرق المحمر تحت العين تبدو أكثر وضوحا.

كما تسهم بعض أنماط الحياة والعادات غير الصحيحة في ظهور الهالات السوداء تحت العينين، ومن أبرزها النوم غير الكافي، حيث إن الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً أمر مهم للصحة العامة، بما في ذلك للبشرة والعين، وتؤدي قلة النوم إلى ضعف في نشاط الدورة الدموية وظهور الهالات السوداء.

ويتسبب عدم إزالة مكياج العيون يوميا في تراكم المستحضرات على الجلد تحت العين، فيتغير لون تلك المنطقة، كما أن إزالة المكياج بطريقة قاسية يتسبب في إلحاق الضرر بالبشرة، وظهور الهالات السوداء بمرور الوقت.

ويؤدي عدم تناول السوائل الكافية إلى جفاف البشرة مما يجعلها تبدو خشنة ومتعبة، إذ إن الجفاف هو أحد أسباب ظهور الهالات السوداء لذا ينصح بالإكثار من شرب السوائل والماء.