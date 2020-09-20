ونقلت "رويترز" عن مهندسين يعملان في حقل الشرارة النفطي الليبي تأكيدهما أن العمال في الحقل الرئيسي استأنفوا العمليات.
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ولم يتضح توقيت استئناف الإنتاج ولم يصدر تعقيب حتى الآن من مؤسسة النفط.
وبحسب الوكالة، قالت شركتان تابعتان للمؤسسة إنهما أصدرتا توجيهات للعاملين ببدء العمل للتحضير لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة، عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، واستئناف الإنتاج والصادرات.
وقالت المؤسسة في بيان، اليوم السبت إنه تقرر "رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني الآمنة وقد أُعطيت التعليمات للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والمواني الآمنة".
وأضافت الهيئة في البيان "تستمر حالة القوة القاهرة على الحقول والمواني النفطية التي تأكد وجود عناصر الجماعات المسلحة، التي تعرقل انشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط".
كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها ملتزمة بأعلى المعايير الدولية لشفافية عملياتها التجارية، مشيرة أن المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، وأضافت أنها ستعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة.
وأعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في وقت سابق أن الجيش قرر استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا مع الحرص على عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفع "القوة القاهرة"... وحدات التشغيل الليبية تستأنف العمل في حقول النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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