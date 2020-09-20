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وأضاف الغنوشي، الذي يرأس البرلمان التونسي، أن "في ديمقراطية الأحزاب التداول المعروف فيها، يتحقق بالتجديد الدوري أو عدمه لقياداتها عبر عمليات انتخابية دورية نزيهة تبنى على تقويمات موضوعية للأداء، فيجدد للبعض دون حد إذا كان حكم المؤسسات على أدائه إيجابيا فيدعم أو يعفى إذا الحكم على الأداء سلبيا".
وأكد أن "الأحزاب تستثمر في قياداتها الناجحة فتدفعها إلى أعلى حتى تنتقل مقبوليتها من المستوى الحزبي إلى المستوى الوطني وحتى أوسع من ذلك. التداول هنا يتم عبر التقييمات المستمرة للإداء وعبر الانتخابات الدورية، وهو أمر معروف في التجربة الحزبية في المحاضن التاريخية للتجربة الحزبية الديمقراطية: إنجلترا، فرنسا''، وفق تعبيره.
وكان 100 قيادي من حركة النهضة وأعضاء من مكتبها السياسي والتنفيذي وعدد من نوابها في البرلمان وقعوا على وثيقة تطالب رئيس الحركة راشد الغنوشي بعدم تغيير الفصل 31 من النظام الداخلي للحركة الذي ينص على أنه "لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين".
كانت هذه تفاصيل خبر "جلود الزعماء خشنة"... الغنوشي يرد على عريضة الـ100 قيادي في النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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