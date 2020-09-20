العراق... إحباط عمليات إرهابية تستهدف المواطنين خلال نشاطات دينية

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن بيان للخلية الأمنية العراقية، قالت فيه إن "جهاز الأمن الوطني نفذ نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن محل تواجد عنصر مهم من عناصر عصابات داعش الارهابية في أحد أحياء العاصمة، شرع عناصر الجهاز في دائرة أمن بغداد بنصب الكمائن التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة ما يسمى ولاية العراق/ قاطع الجنوب، فور عودته من المحافظات الشمالية لاستلامه منصباً عسكريا ضمن عصابات داعش الإرهابية".
وأضاف البيان أن "المعتقل كان يمهد للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المواطنين في زيارة الأربعين"، مشيرة إلى أنه "اعترف لدى تدوين أقواله أصوليا بقيادته المعارك ضد الأجهزة الامنية في محافظة كركوك خلال عمليات التحرير".
وتابع أن "عملية القبض تمت وفق أوامر قضائية وجرى إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".
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