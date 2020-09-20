شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالى إصابات كورونا فى سلطنة عمان يتخطى حاجز الـ 93 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 93475 إصابة ، في حين بلغت الوفيات 846، أى بنسبة 0.9 % والمتعافين 85418 لتصل نسبة الشفاء إلى 91.3 %. Advertisements وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العمانية في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 87328 إصابة، بزيادة قدرها 256 حالة عن أمس، والوفيات 734، بزيادة قدرها 6 وفيات، منوهة بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 82805 ، لتصل نسبة الشفاء إلى94.8 %.

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