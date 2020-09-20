شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستهدف محيط النقطة التركية بريف جسر الشغور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن)، بأن الجيش السورى استهدف بعدة قذائف صاروخية محيط النقطة التركية فى قرية "اشتبرق" الواقعة فى ريف جسر الشغور غرب محافظة إدلب، ما أدى إلى اشتعال حرائق فى بعض الأحراش الواقعة بالقرب من نقطة تمركز القوات التركية.
وذكر المرصد السورى- وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، اليوم الأحد، أنه "بالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات روسية غارات جوية على المنطقة الغربية بمحافظة إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية".
وأضاف أن الجيش السورى، شن قصفا صاروخيا على ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة "بوتين – أردوغان"، حيث استهدف بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في "سفوهن" و"الفطيرة" و"كنصفرة" وأطراف "البارة" و"بينين" و"فليفل"، كما استهدف بالرشاشات الثقيلة مناطق في "العنكاوي" بسهل الغاب شمال غرب حماة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يستهدف محيط النقطة التركية بريف جسر الشغور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.