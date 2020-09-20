الجيش السورى يستهدف محيط النقطة التركية بريف جسر الشغور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن)، بأن الجيش السورى استهدف بعدة قذائف صاروخية محيط النقطة التركية فى قرية "اشتبرق" الواقعة فى ريف جسر الشغور غرب محافظة إدلب، ما أدى إلى اشتعال حرائق فى بعض الأحراش الواقعة بالقرب من نقطة تمركز القوات التركية.

وذكر المرصد السورى- وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، اليوم الأحد، أنه "بالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات روسية غارات جوية على المنطقة الغربية بمحافظة إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية".

وأضاف أن الجيش السورى، شن قصفا صاروخيا على ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة "بوتين – أردوغان"، حيث استهدف بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في "سفوهن" و"الفطيرة" و"كنصفرة" وأطراف "البارة" و"بينين" و"فليفل"، كما استهدف بالرشاشات الثقيلة مناطق في "العنكاوي" بسهل الغاب شمال غرب حماة.