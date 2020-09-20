شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافى 214 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، عن تسجيل 230 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مقابل شفاء 214 حالة من الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 120303، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالى حالات الوفاة 210.

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وأمس، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، رصد 229 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مقابل تعافى 267 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 120.089 حالة، واستقرار حالات الوفاة عن 209 حالة، منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 217 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مقابل تعافى 207 حالات بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 205 حالات، منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

كانت وزارة الصحة العامة في قطر كشفت أخر مستجدات وتطورات فيروس كورونا ، منوهة برصد 236 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل شفاء 276 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 205 حالات.