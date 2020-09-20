شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة إصابات كورونا فى سوريا 26,000 والوفيات 1330 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرا له، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في سوريا بلغ 26,000 ، بينما سجلت الوفيات 1330 حالة.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة السورية، تسجيل حالتى وفاة و37 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات الى 165 والإصابات المسجلة الى 3691، وقالت الوزارة، إنه تم شفاء 14 حالة جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 903 حالات .

وفى وقت سابق، كشفت مؤسسة الطيران المدني السوري عن إلغاء الحجر الصحي للسوريين العائدين من الخارج والوافدين إليها، وذلك مع إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي، مؤكدة أنه ستتم مراعاة أسس التباعد الاجتماعي.

وأفاد مدير المؤسسة السورية باسم منصور ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأنه "تم إلغاء الحجر الصحي ضمن الأراضي السورية حين عودة السوريين، وإلغاء دفع مبلغ 200 دولار مقابل إجراء مسحة سريعة للكشف عن كورونا، وإنما يكتفى الآن بنتيجة اختبار كورونا للمسافر من الدولة التي جاء منها".