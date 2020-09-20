العراق.. اعتقال قياديين اثنين من "داعش" في بغداد

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، اعتقال قياديين اثنين بتنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين في العاصمة بغداد.

وقالت "خلية الإعلام الأمني" (تابعة لوزارة الدفاع )، في بيان، إن "جهاز الأمن الوطني وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، نصب كمينا وألقى القبض على أحد قادة مايسمى ولاية العراق/ قاطع الجنوب".

وأضافت الخلية، أن إلقاء القبض على العنصر الإرهابي وقع "فور عودته من المحافظات الشمالية لاستلامه منصبا عسكريا جديدا".

وأردفت: "الإرهابي كان يخطط لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين (مقررة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)".

من جهتها، أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية (تتبع وزارة الداخلية)، اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" معروف باسم "قناص الجنوب".

وقالت الوكالة في بيان، إنه "بعملية أمنية تم اعتقال قيادي بتنظيم داعش الإرهابي والذي عمل بما يسمى ولاية الجنوب/ قاطع الفاروق، بتسميات متعددة منها قناص الجنوب".

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وتابعت: "المعتقل شغل منصب قناص لعصابات داعش في منطقة البحيرات وجرف الصخر شمالي محافظة بابل (جنوب)".

واستطردت: "وقد تبين أن لديه إصدار مرئي بث بصوته من خلال ما تسمى وكالة أعماق (الذراع الإعلامي للتنظيم الإرهابي)".

ولم تذكر السلطات العراقية مزيدا من التفاصيل حول عمليتي الاعتقال، وكيفية حدوثهما.

وتأتي العمليتين بعد أقل من 24 ساعة على اعتقال قياديين اثنين بتنظيم "داعش" في محافظة الأنبار (غرب)، "شاركا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين"، وفقا بيان للجيش العراقي.

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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