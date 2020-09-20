كورونا.. 17 وفاة في تونس و5 بالبحرين

تونس-البحرين/ الخليج 365
أعلنت تونس، الأحد، تسجيل 17 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما رصدت البحرين 5 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة التونسية بتسجيل 17 وفاة و625 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 20 مريضا منه.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9.736؛ منها 155 وفاة، و2.386 حالة تعاف.
وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 5 وفيات و2.856 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 2.468 حالة تعاف، خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات إرتفع إلى 64.499، منها 221 وفاة، و57.299 حالة تعاف.
وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 31 مليونا وألفين، توفي منهم قرابة 961 ألفا، وتعافى ما يزيد على 22 مليونا و611 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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