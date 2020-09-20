العراق.. استنفار أمني بذي قار للبحث عن ناشط مختطف

بغداد/علي جواد/الخليج 365

استنفرت قوات الأمن ذي قار، جنوبي العراق، للبحث عن الناشط في الحراك الشعبي، سجاد المشرفاوي، الذي اختطفه مسلحون مجهولون مساء السبت، وسط مدينة الناصرية.

جاء ذلك بتعليمات مباشرة من ناظم الوائلي محافظ ذي قار، الأحد.

واختطف مسلحون مجهولون وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار، المشرفاوي وأصابوا ناشطا آخر بجروح بعد فشل محاولة اختطافه.

وقال الوائلي في بيان، "نستنكر محاولة الاغتيال والخطف، التي تعرض لها بعض الناشطين، بهدف زعزعة أمن المحافظة، حيث تقف خلفها عصابات الإجرام والفساد التي لا يروق لها استقرار المدينة".

وأضاف "وجهنا مديرية شرطة ذي قار والأجهزة الأمنية وجميع القادة، بتحمل كامل مسؤولياتهم في حماية جميع أبناء المحافظة والناشطين المدنيين والمتظاهرين والكشف عن هوية القتلة والخاطفين".

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ولم تتبّن أي جهة مسلحة حتى صباح اليوم عملية الاختطاف ومحاولة الاغتيال للناشطين في احتجاجات ذي قار.

وفي سياق متصل، أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار العميد حازم الوائلي في تصريح، إن "قوة أمنية كبيرة تتولى مهمة البحث عن الناشط المختطف، وتم تحديد المكان الذي توجهت إليه مركبات الخاطفين".

وأفاد مراسل الخليج 365 وفقا لشهود عيان، أن المحتجون في محافظة ذي قار مساء السبت، صعدوا احتجاجاتهم، وأغلقوا الطرق الرئيسية والجسور، ردا على حادثة الاختطاف ومحاولة الاغتيال للناشطين.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.