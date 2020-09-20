شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الأولى عربيًا بقائمة أكبر المستثمرين في السندات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

وصلت استثمارات المملكة في السندات الأمريكية بنهاية يوليو الماضي إلى 124.6 مليار دولار، وذلك عقب تراجع بنسبة 0.2% بما يعادل 300 مليون دولار عن الشهر السابق يونيو الماضي والبالغة بنهايته 124.9 مليار دولار.

واستمرت المملكة في المرتبة الـ 16 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في السندات الأمريكية، التي تصدرتها اليابان بقيمة 1293 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 1073.4 مليار دولار، و-فقاً لـ”الوطن”-.

وجاءت المملكة في المرتبة الأولى عربياً على مستوى الاستثمارات بالسندات الأمريكية، تلتها الكويت بقيمة 47.9 مليار دولار.