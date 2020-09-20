شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "تيك توك" تأمل بأن يسهم الاتفاق بشأنها في معالجة مخاوف الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعربت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الفيديو "تيك توك" عن أملها في أن يعالج الاتفاق الذي توصلت إليه الشركة الصينية الأم لها "بايت دانس" مع "أوراكل" و"وول مارت" المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية ويحل المسائل المتعلقة بمستقبل تيك توك في الولايات المتحدة.



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وأصدرت الشركة، التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا لها، بيانا، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على صفقة بين الأطراف الثلاثة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تيك توك كشفت عن بعض التفاصيل حول الاتفاقية، والتي تم تسليمها إلى السلطة المعنية يوم الاثنين، ويبحثها البيت الأبيض حتى الآن، قائلة إن أوراكل ستصبح "مزود التكنولوجيا الموثوق به"، وستلعب وول مارت دورا في "الشراكة التجارية".

كان ترامب أعلن أمس أنه وافق، من حيث المبدأ، على الصفقة، وقال إنها تلبي مطالبه بشأن أمن بيانات المستخدم.