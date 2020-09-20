- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "تيك توك" تأمل بأن يسهم الاتفاق بشأنها في معالجة مخاوف الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعربت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الفيديو "تيك توك" عن أملها في أن يعالج الاتفاق الذي توصلت إليه الشركة الصينية الأم لها "بايت دانس" مع "أوراكل" و"وول مارت" المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية ويحل المسائل المتعلقة بمستقبل تيك توك في الولايات المتحدة.
وأصدرت الشركة، التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا لها، بيانا، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على صفقة بين الأطراف الثلاثة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تيك توك كشفت عن بعض التفاصيل حول الاتفاقية، والتي تم تسليمها إلى السلطة المعنية يوم الاثنين، ويبحثها البيت الأبيض حتى الآن، قائلة إن أوراكل ستصبح "مزود التكنولوجيا الموثوق به"، وستلعب وول مارت دورا في "الشراكة التجارية".
كان ترامب أعلن أمس أنه وافق، من حيث المبدأ، على الصفقة، وقال إنها تلبي مطالبه بشأن أمن بيانات المستخدم.
كانت هذه تفاصيل خبر "تيك توك" تأمل بأن يسهم الاتفاق بشأنها في معالجة مخاوف الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.