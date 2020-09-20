مساع لإيجاد مأوى لـ110 قطط طُرِدت من شقة في إسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سعت جمعيات الرفق بالحيوان في جنوب اسبانيا على نحو عاجل منذ مساء السبت إلى إيجاد مأوى لـ110 قطط أُخرِجَت مع صاحبها من شقة في منطقة فالنسيا.



وأفاد مأوى الحيوانات "سباما سافور" في بلدة غانديا الساحلية بأنه كان يقدّر عدد القطط بـ96 ولكن تبيّن له مساء السبت أن عددها 110، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى مساعدة لإيوائها "أقلّه حتى يتم تلقيحها أو تعقيمها".

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وأضافت الجمعية أن القطط تشرّدت بعدما طُرِدَت مع صاحبها من شقة تبلغ مساحتها مئة متر مربّع في البلدة.

وقالت سالفادورا تورماس، وهي عضو في الجمعية، لوكالة فرانس برس "يبدو أن المالك أحضر قطّين قبل ثلاث سنوات" وزاد عدد الهررة تباعاً بفعل توالدها.

وأشارت "سباما سافور" إلى أن مساحة مأواها لا تكفي لاستيعاب هذا العدد من القطط، إذ إنه يضمّ أصلاً 200 هرّ.