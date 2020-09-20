بالفيديو..إشكال بين ذوي أحد ضحايا كورونا والطاقم الطبي بسبب عملية الدفن

ونقلت صفحة "بنت جبيل" مقطع الفيديو للإشكال الحاصل بين الأهالي الذين اعترضوا على طريقة الدفن التي أراد الطاقم الطبي تطبيقها وفق إجراءات السلامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأظهر الفيديو قيام الأهالي بالهجوم على السيارة التي تنقل الجثة وقرروا إعادة تغسيل الميت وتكفينه وفق القوانين الشرعية. وحاول الطاقم الطبي تطبيق إجراءات السلامة في عملية الدفن بسبب وفاة الشخص بفيروس كورونا المستجد.

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