شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 26 قاضيا فى الكويت بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر كويتي مطلع، عن إصابة نحو 26 قاضياً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى الآن، موضحا أن بعضهم التقط الفيروس من خلال المخالطة. وأوضح المصدر - في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية اليوم /الأحد/ - أن هذه الإصابات لن تعطل الجلسات، لكنها قد تؤخرها، نظرا لأن القاضي الذي سيقوم بسد النقص ستكون عنده جلسة أخرى، ويحتاج وقتاً أطول لعقد جلستين في يوم واحد.

وطالب المصدر وزارة الصحة الكويتية، بعمل مسحات وفحص لمرفق القضاء، أسوة بالمرافق الحكومية الأخرى، حتى يتم التأكد والاطمئنان على جميع أعضاء مرفق القضاء الكويتي.

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