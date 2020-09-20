مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. وشرطة الاحتلال تدنس الجامع القبلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم العشرات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، فيما دنست عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الجامع القبلي، وذلك استجابة لدعوات جماعات الهيكل لتنفيذ اقتحامات واسعة بالتزامن مع عيد رأس السنة العبرية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن "جماعات الهيكل" المنضوية في إطار ما يسمى "اتحاد منظمات المعبد"، تستعد لتنفيذ سلسلة من الاقتحامات اليومية في المسجد الأقصى خلال ما يسمى "أيام التوبة"، التي تمتد بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل حسب التقويم العبري، لتشمل أداء صلوات فردية وتنفيذ ما يعرف بـ"السجود الملحمي" داخل الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك بقيادة عدد من حاخامات الجماعات المتطرفة.