شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق بلدة ميثلون الفلسطينية 4 أيام للحد من انتشار كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ جنين بفلسطين أكرم الرجوب، إغلاق بلدة ميثلون جنوب جنين لمدة 4 أيام، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وأضاف الرجوب - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن إغلاق البلدة يأتي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن بلدية ميثلون ستقوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار وذلك عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق بلدة ميثلون الفلسطينية 4 أيام للحد من انتشار كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.