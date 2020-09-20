شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. شديد الحرارة بالسعودية والكويت ورطب بالبحرين وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

وإليكم التفاصيل...

يبقى الطقس حارا الى شديد الحرارة في العديد من المناطق ، وصيفياً إعتيادياً فوق المرتفعات الجنوبية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية نشطة السرعة على اجزاء من شرق ووسط المملكة مثيرة للغبار الخفيف ببعض هذه المناطق ، بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة وتكون شمالية غربية على سواحل البحر الأحمر.

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نهارا.. رياح نشطة في شرق وغرب البلاد تثير الغبار الخفيف وبعض الأتربة، وليلاً.. يكون الطقس حارا نسبيا الى دافئ بوجه عام، ومعتدلا في فوق المرتفعات الجنوبية، والرياح تكون شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة على وسط وشرق وتمتد لتشمل أجزاء من جنوب المملكة، بينما تكون متغيرة الأتجاهات خفيفة السرعةعلى باقى المناطق، وشمالية غربية على سواحل البحر الأحمر.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وجنوبية شرقية - شمالية غربية /‏ 18 - 28 كم/‏س، تصل إلى 38 كم/‏س أحياناً، والخليج العربي: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:08 المد الثاني عند 03:24 والجزر الأول عند الساعة 08:43 الجزر الثاني عند الساعة 21:11.

بحر عُمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 11:22 الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 17:46 الجزر الثاني عند الساعة 06:07.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، في مملكة البحرين سيكون رطباً أحياناً ولكنه حار خلال النهار، والرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام وتصل من 8 إلى 13 عقدة أحياناً خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام، ودرجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.

نهارًا سيكون حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار، وتبلغ العظمة 43 مئوية، وليلًا سيكون مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

الكويت