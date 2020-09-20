إيقاف 85 مهاجرًا وإنقاذ 13 آخرين بالجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات الأمن الجزائري 85 مهاجرًا غير شرعي، في عمليات متفرقة بمناطق على اليابسة بمحافظة مستغانم شمال غرب البلاد، وأفاد الأمن الجزائري بمحافظة مستغانم اليوم، أن وحداتها أحبطت خلال الساعات الماضية عدة محاولات لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية ، لافتة الانتباه إلى حجز 7 قوارب مجهزة بمحركات كانت معدّة للإبحار، ومبالغ مالية كانت بحوزة المهاجرين.

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