شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق تتهم القوات الأمريكية بتهريب 30 صهريجا محملة بالنفط السورى للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن القوات الأمريكية أخرجت من سوريا قافلة مكونة من 30 صهريجا محملة بالنفط السورى باتجاه العراق عبر معبر الوليد، ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن "قافلة مؤلفة من 30 صهريجا وناقلة للاحتلال الأمريكى محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها في الجزيرة السورية غادرت مساء اليوم إلى الأراضى العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعى بمنطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي".

وتسيطر القوات الأمريكية على معظم حقول النفط فى منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور، وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السورى وبيعه فى الخارج لتحرم منه السوريين فى انتهاك فاضح للقانون الدولى".

وصادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها شمال شرق البلاد.