شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة طنجة المغربية تعلن افتتاح أول مقهى خاص بالنساء فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت مدينة طنجة مؤخرا بافتتاح أول مقهى خاص بالنساء، ولقى الافتتاح استحسان فئة كبيرة من النساء، خصوصا بمدينة "عروس الشمال"، اللواتى تحمسن لزيارة المقهى واكتشاف مكانه، وقال رشيد أكزناى مالك المقهى إنه تم انتقاء ديكور وإكسسوارات المقهى بطريقة تليق بالجنس اللطيف، والذي يحمل اللون الوردي وديكورات مستوحاة من بعض المقاهى الموجودة فى العاصمة البريطانية، بالإضافة إلى مقاعد مختلفة الأشكال، وفضاء للموسيقى والرقص.

وأشار أكزناى بحسب " روسيا اليوم" أن الهدف من افتتاح المقهى هو الاستثمار في بلده المغرب، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد، وبحكم نقص في الأماكن التي يمكن للمرأة المغربية ارتيادها بكل حرية، وأضاف أكزناى أنه بحكم وجود أسر محافظة بالمنطقة، فهذا المقهى سيكون متنفسا لهذه الفئة، وفرصة كذلك لتنظيم الاحتفالات المتنوعة، خصوصا أن الفتيات في مجتمعنا ما زلن يعانين من التحرش الجنسى.

وأكد أن المقهى يأتي نزولا عند رغبة الكثير من النساء والفتيات واحتياجهن إلى مكان يمنحهن الارتياح والخصوصية، في ظل هيمنة الرجال على المقاهي الموجودة بالمدينة.